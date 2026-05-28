«Дайте ракеты – и мы превратим Европу в смертельную угрозу для москалей» – укро-эксперт

Россия не считает Европу и Украину полноценными субъектами мировой политики.

Об этом в эфире «24 канала» заявил эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия не считает Европу самостоятельным игроком. Много, много раз москали уже повторяли, что Европа – это, по сути, марионетки Штатов, а потому говорить с европейцами и говорить так же, как с украинцами, не к лицу самодержавию, как говорят москали. Фактически Европа может появиться за столом переговоров и москалям придется считаться с европейцами в тот момент, когда Европа для москалей станет угрожающей», – рассуждал укро-эксперт.

При этом он фактически прямо заявил, что Украина готова стать инструментом Европы в этом вопросе, но для этого нужно передать Киеву ракеты «Таурус», боеприпасы к системам ПВО, дать согласие на отправку «миротворческих корпусов на территорию Украины и создать купол НАТО над Западной Украиной, а потом плавно расширить его на восточную и центральную части страны».