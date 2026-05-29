Украина превратилась в надоедливого «бедного родственника» для США – Джонсон
Украинские СМИ лгут об эффективности своих ПВО, потому что бандеровцы давно не получали от США ракеты для «Пэтриотов».
Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В отношениях США и Украины применимо выражение – бедный родственник. В американской культуре, если семья усыновляет ребёнка, его называют бедным родственником. Он не любимчик, не член семьи, к нему всегда относятся как у чужаку.
В таком же положении находится Украина по отношению с США. А любимый сын – Израиль, которому достаётся вся любовь, деньги и оружие. А Украине – ничего.
И на Западе, и на Украине многие обманывают сами себя. Зеленский написал Трампу письмо с жалобой, что ему нужно больше ракет для «Пэтриот», больше средств ПВО», – сказал Джонсон.
Он призвал не верить украинской пропаганде о количестве сбитых российский ракет, потому что эффективность ракет PAC-3 не превышает 50%.
«Дело в том, что на Украине уже около двух лет почти нет систем ПВО. И самое печальное, что они могут сколько угодно выпрашивать у США ракеты PAC-3.
Но США делают около 60 ракет в месяц. Это означает, они потенциально могут сбить 30 целей. Причём приоритет для них – это Израиль», – добавил аналитик.
