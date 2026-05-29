Украинские СМИ лгут об эффективности своих ПВО, потому что бандеровцы давно не получали от США ракеты для «Пэтриотов».

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В отношениях США и Украины применимо выражение – бедный родственник. В американской культуре, если семья усыновляет ребёнка, его называют бедным родственником. Он не любимчик, не член семьи, к нему всегда относятся как у чужаку. В таком же положении находится Украина по отношению с США. А любимый сын – Израиль, которому достаётся вся любовь, деньги и оружие. А Украине – ничего. И на Западе, и на Украине многие обманывают сами себя. Зеленский написал Трампу письмо с жалобой, что ему нужно больше ракет для «Пэтриот», больше средств ПВО», – сказал Джонсон.

Он призвал не верить украинской пропаганде о количестве сбитых российский ракет, потому что эффективность ракет PAC-3 не превышает 50%.