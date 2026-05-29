Фанаты армянской евроинтеграции в отчаянии: Мы слишком тесно связаны с Россией экономически

Запад ставит Армению в ситуацию, когда у нее не останется выбора, кроме как разрыва с Россией.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил армяно-американский политолог Армен Чибухчян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чибухчян говорит, что война на Украине помогла ЕС и США создать условия для разворота на Запад.

«Есть опасение, к сожалению, Армения экономически, и бизнес элиты, очень связаны с Россией. К сожалению, есть тема газа, которым сейчас Россия пытается шантажировать Армению. Но уже несколько лет Европа пытается объяснить и помочь диверсифицировать армянскую экономику, помочь избавиться от российского влияния. И очень важно, что сейчас постепенно создаются такие условия, что армянское правительство начинает понимать, что всё-таки рано или поздно надо определяться», – вещал Чибухчян.

Он считает, что влияние Москвы на Южный Кавказ «постепенно ослабевает», а потому появляются хорошие шансы на «интеграцию с Западом».

По словам политолога, критические замечания из России (он называет их «истерикой»), не случайны, а вызваны действиями Запада.

«Они начинают шаги такие, которые выгодны Армении для того, чтобы создать такие условия, чтобы власти Армении не смогли отказаться от таких предложений, которые делает им Запад», – говорит армяно-эксперт.

Он считает, что давление со стороны России на Ереван усилится.