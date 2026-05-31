Порошенко: Я подарил Зеленскому «армию, мову, виру» – пусть пользуется

Вадим Москаленко.  
31.05.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Нынешний киевский диктатор Зеленский получил в подарок принцип построения Украины «армия, мова, вира» от своего предшественника.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко [признан в РФ террористом], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша борьба против российской агрессии, наша борьба за демократию, за европейское будущее, за то, чтобы усилить украинскую армию, наша борьба за армию, язык и веру – это предусловие, при котором Украина станет европейской нацией и будет иметь будущее», – вещал террорист.

Модератор заметил, что Зеленский «адаптировал» эту стратегию, особенно это очевидно в последние дни, когда состоялось торжественное перезахоронение гитлеровского коллаборациониста Андрея Мельника.

«У меня даже есть слухи, что президент Зеленский украл «армия, мова, вира» у президента Порошенко. Это неправда. Я дал ему «армию, мову и виру» как подарок, и он это использует. Потому что армия, язык и вера не принадлежат сейчас Порошенко или Зеленскому. Это условия нового демократического, независимого от России государства.

Единственный путь, по которому мы можем построить новую Украину – это сделать это фундаментальным принципом. Это не только об армии, языке и вере, но и о ЕС и НАТО. И эти пять факторов показывают финальный ответ России», – разглагольствовал Порошенко.

