Заседание «не в центре принятия решений»: Готовим трибунал над Путиным и выплату репараций Россией!

Вадим Москаленко.  
30.05.2026 10:23
  (Мск) , Киев
Скоро в Гааге заработает антироссийский трибунал, который будет готовить наказание для руководства РФ и взыскание «репараций» в пользу Украины.

Об этом заявил глава бандеровского МИДа Андрей Сибига на заседании Верховной рады, которую накануне в Москве исключили из списка «центров принятия решений», подлежащих ударам ВС РФ,  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«15 мая в Кишиневе на заседании Комитета министров Совета Европы было принято ключевое решение о создании Руководящего комитета специального трибунала по преступлениям агрессии России против Украины.

Вопрос справедливого наказания агрессора беспокоит каждого украинца. Скажите, когда фактически запустится работа специального трибунала?» – спросил депутат Александр Юрченко.

«Привлечение к ответственности за агрессию является неотъемлемым элементом устойчивого справедливого мира. Мы продемонстрировали беспрецедентную юридическую скорость, создав трибунал.

Сегодня 36 стран уже являются участниками трибунала, и плюс Европейский Союз. Это означает, что у нас есть подтверждение финансирования, у нас есть подтверждение формирования соответствующих групп, которые будут работать над привлечением преступников к ответственности», – сказал Сибига.

«Когда это произойдет практически? Мой прогноз – в течение года, потому что еще предстоит ратификация этими странами подписанного документа по созданию Спецтрибунала.

Что важно, у нас есть решение Нидерландов, что они будут страной, где будет размещаться спецтрибунал – это город Гаага. И это также один из результатов недавнего заседания в Молдове на уровне министров иностранных дел Совета Европы.

То есть, мы фактически завершили развитие инфраструктуры привлечения к ответственности. Это спецтрибунал, реестр убытков и компенсационная комиссия», – подытожил министр.

