Скоро в Гааге заработает антироссийский трибунал, который будет готовить наказание для руководства РФ и взыскание «репараций» в пользу Украины.

Об этом заявил глава бандеровского МИДа Андрей Сибига на заседании Верховной рады, которую накануне в Москве исключили из списка «центров принятия решений», подлежащих ударам ВС РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«15 мая в Кишиневе на заседании Комитета министров Совета Европы было принято ключевое решение о создании Руководящего комитета специального трибунала по преступлениям агрессии России против Украины. Вопрос справедливого наказания агрессора беспокоит каждого украинца. Скажите, когда фактически запустится работа специального трибунала?» – спросил депутат Александр Юрченко.

«Привлечение к ответственности за агрессию является неотъемлемым элементом устойчивого справедливого мира. Мы продемонстрировали беспрецедентную юридическую скорость, создав трибунал. Сегодня 36 стран уже являются участниками трибунала, и плюс Европейский Союз. Это означает, что у нас есть подтверждение финансирования, у нас есть подтверждение формирования соответствующих групп, которые будут работать над привлечением преступников к ответственности», – сказал Сибига.