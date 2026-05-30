Румыния объявила российского консула персоной нон-грата и закрыла консульство РФ после того, как накануне ударный дрон врезался в многоэтажку недалеко от границы с Украиной. Бухарест признал, что БПЛА отклонился от курса в результате воздействия украинской ПВО, но все равно возложил вину на русских.

Страны НАТО предпочитают бить по российским дипломатам, а не по украинскому корню проблемы, заявил «ПолитНавигатору» глава донецкого исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Пока в Европе истерично обсуждают «российскую угрозу» и разрывают контракты с нашими энергоносителями, в Китае тихо, спокойно и с государственной поддержкой строят «низковысотную экономику». И эта экономика уже убивает. На Украине, в Прибалтике, у берегов Турции и Греции. А теперь – и в Румынии.

С 21 по 23 мая в Шэньчжэне прошёл юбилейный 10-й DroneWorldCongress 2026. 1220 компаний, 11 выставок, тысячи экспонатов. Шэньчжэнь выпускает 70 процентов всех гражданских беспилотников в Китае, а объём рынка «низковысотной экономики» в 2026 году превысит 1 трлн юаней (почти 140 млрд долларов). Это больше, чем военные бюджеты многих стран НАТО вместе взятых.

На конгрессе открыто демонстрировались системы обнаружения и подавления беспилотников. AU100, «Новый районный анти-БПЛА-оборонный комплекс» – всё это представлено как гражданская защита от «нарушителей», но реальное применение этих систем – на поле боя. Китайские производители больше не разделяют гражданскую и военную линии. По крайней мере, в части противодействия БПЛА.

Европа продолжает отправлять Украине миллиарды евро, закупая оружие у американцев и собственных производителей, закрывая глаза на то, что китайские «гражданские» дроны и компоненты воюют против неё же самой. Китайцы получают прибыль дважды: сначала продавая компоненты для дронов, которые летят в Украину, а затем продавая антидроновые системы, которые должны эти дроны сбивать. Бизнес на войне – и никакой политики. Только бизнес.

А теперь – эпизод, который доказывает, что этот хаос не случаен, а системен.

В ночь на 29 мая беспилотник врезался в 10-й этаж жилого дома на улице Браилы в румынском городе Галац, всего в 13,5 километрах от границы с Украиной. В квартире, куда угодил дрон, находились 52-летняя женщина и её 14-летний сын. Обоих госпитализировали. Из дома эвакуировали около семидесяти жильцов.

Где именно находится Галац? В «треугольнике», где сходятся границы Украины, Румынии и Молдавии. А в 150 километрах к югу, в Констанце, расположена ключевая база НАТО «Михаил Когэлничану» – крупнейший строящийся объект альянса в Европе площадью 2,8 тысячи гектаров, рассчитанный на 10 тысяч военнослужащих и их семей. Проект оценивается в 2,5 млрд евро. Именно оттуда координируются поставки оружия Киеву. Именно там дислоцируются румынские истребители, которые поднимались на перехват дронов. С начала 2026 года в Румынии также открыт второй по величине логистический центр НАТО для транзита военной помощи Украине (в связке с польским Жешувом).

Ирония судьбы: Румыния – один из самых активных поставщиков военной помощи Киеву. А теперь её жители прячутся по подъездам от дронов, которые сама же Румыния помогает отправлять на фронт.

Но реакция Бухареста оказалась сродни панике, а не осознанию. Президент Румынии Никушор Дан, даже не дожидаясь окончания расследования, поспешил обвинить Москву:

«У нас был российский беспилотник «Герань-2», вылетевший из России».

Он объявил генерального консула России в Констанце персоной нон грата, дав ему 72 часа на выезд, и заявил о закрытии самого консульства. До этого Дан потребовал от НАТО ускорить передачу Румынии средств противодействия дронам.

Чего добился Бухарест? Ударил по своим, подставился под удар, выгнал российского дипломата – но не сделал ничего, чтобы украинские дроны перестали падать на его голову. А они будут падать. Потому что проблема не в российских дипломатах. Проблема в простой дилемме: либо Украина втянет НАТО в эту войну на своей стороне, либо падёт. А китайцам выгодно поставлять компоненты для дронов и антидроновые системы одновременно всем участникам конфликта.

Пока румынские политики будут размахивать флагами и закрывать консульства, китайские инженеры в Шэньчжэне будут штамповать новые дроны. А Киев будет отправлять их туда, где европейцам больнее. И, рано или поздно, следующий дрон упадёт не на жилой дом в Галаце, а на склад боеприпасов в Констанце. Тогда будет поздно что-либо предпринимать.

Китай зарабатывает на войне, Украина цинично экспортирует хаос, ибо вез вступления в войну НАТО она неминуемо проиграет, а Европа пожинает плоды собственной близорукости. Не российской агрессии – а своего нежелания смотреть правде в глаза. И когда война придёт в ваш дом, улыбчивые китайцы скажут вам на рiдной мове: «Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте».

Вопрос к европейцам: вы готовы платить за оружие, которое завтра убьёт ваших детей? Потому что вы платите уже сегодня. Каждый раз, когда покупаете китайский смартфон. Каждый раз, когда ваш министр едет в Пекин с улыбкой и подписывает очередной меморандум. Каждый раз, когда закрываете российское консульство вместо того, чтобы нажать на стоп-кран в Киеве. Ответа не последует. Потому что европейские элиты просто не хотят его слышать.