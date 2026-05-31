«Когнитивные удары»: западные СМИ используют неосведомлённость россиян о положении на внутреннем рынке бензина
В России начинается летний дефицит бензина, который западные СМИ попытаются выставить как «результат украинских ударов» по НПЗ.
Об этом в эфире авторского канала Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Российский внутренний рынок обеспечен бензином примерно на 10-15% в плюс к потреблению. Соответственно, запас прочности по бензинам меньше, и когда очередной украинский дрон прилетает по НПЗ, в первую очередь страдает выпуск бензинов.
И каждое лето, а это у нас сезон высокого спроса, возникает дефицит бензина. Он в принципе был и до начала СВО, просто не так ярко выражен, и мы его не так сильно ощущали.
Сейчас же мы его ощущаем достаточно сильно, но понять, каков реальный масштаб ущерба наносится украинскими атаками нашим НПЗ, насколько страдает объем выпуска светлых нефтепродуктов – мы не можем определить.
Потому что производство нефтепродуктов, объемы добычи нефти у нас с 2024 года попали в категорию секретономики, и статистические данные либо отсутствуют, либо фрагментарны. А начальники у нас предпочитают о таких темах особо не рассказывать.
Поэтому журналисты обращаются к информации западных СМИ. А там исходят из соображений медийной максимизации российских убытков, и возвеличивания эффективности украинских ударов», – пояснил Лизан.
«Как раз сейчас мы находимся в ситуации, когда западная медийка очень активно доказывает способность Украины наносить России ущерб. Соответственно, любые публикации о том, что в России сократился экспорт нефти или выбиты НПЗ, нужно воспринимать осторожно.
Полнотой информации мы не обладаем. И, к сожалению, наши власти этими данными не делятся. Поэтому есть вероятность того, что восприняв серьезно какую-либо цифру из, допустим, «Reuters», вы станете жертвой когнитивного удара, направленного, в первую очередь, на вашу деморализацию», – подытожил эксперт.
