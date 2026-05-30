Эксперт объяснил аномально низкие темпы майского наступления армии России

В мае продвижение российской армии замедлилось по сравнению с предыдущим годом, потому что возник дефицит резервов.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В мае продвижение вообще по всему фронту не нулевое, но близко к тому, очень незначительное совершенно. Это аномалия. Она требует осмысления, она требует какой-то гипотезы, объяснения.

Во-первых, уже понятно, что удлинение линии фронта, которое раньше работало в пользу российской армии, поскольку у Украины не хватает войск, чтобы их насытить…

Вот сейчас это удлинение уже не в пользу ни российской, ни украинской, оно мешает обеим армиям, хотя избежать его невозможно. Просто потому, что у российской армии резервы тоже сейчас ограничены», – сказал Ширяев.