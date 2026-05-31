«Мужики! Пора жечь фуры». Что происходит на сухопутном коридоре в Крым

Украинские СМИ с восторгом продолжают смаковать кадры горящих бензовозов на сухопутном коридоре в Крым, подожженных беспилотниками ВСУ.

Бандеровский дронщик Юрий Касьянов нахваливает новые БПЛА из США, благодаря которым осложнились поставки на полуостров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для атак используются американские ударные дроны Hornet с электрическим двигателем и дальностью полета до 150 км; говорят, что их уже «прокачали» на 200 км. Управление дронами – либо по радиоканалу, либо через Старлинк. Радио немного дешевле, но для него требуется самолет-ретранслятор на большом расстоянии, и его можно отключить. Старлинк работает надежнее… На конечном этапе наведения используются алгоритмы «захвата» и «удержания» цели, которые у нас называют «искусственным интеллектом»… Десятки видео горящих автомобилей разлетелись по сети. Какая же боевая часть у этого чудо-дрона?.. – «Всего» 4,5 кг; точнее – до 4,5 – может быть и меньше. И как мы видим на видео – вполне хватает. Интересная цена дрона «Хорнет» – около 5,8 тыс долларов в базовой конфигурации без Старлинка. Это в несколько раз дешевле цены наших аналогов вражеского «Ланцета»… Как видим, для перерезания вражеских путей снабжения не нужны дроны С 200 кг взрывчатки и сверхманевренные дроны с крестообразными крыльями. Это еще одна маленькая «революция» в военном деле», – расписывает Касьянов.

Военкор Михаил Андроник указывает, что террор на трассе «Новороссия» – пример, как американские IT-гиганты вовлечены в войну против России.

«Американская компания производитель дронов, американская связь (Starlink). Сейчас практически все западные, якобы гражданские, компании в том или ином виде получают подряды от военных. (SpaceX, Viasat, Google и т.д.) все, по сути интегрированы в военную машину».

Глава Крыма Сергей Аксенов признал проблему и сообщил об ограничении с воскресенья продажи бензина на полуострове – теперь будет только по талонам, не более 20 литров на одну машину. Подобные меры ранее уже были введены в Севастополе.

«Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней», – сообщил Аксёнов, не уточнив, что должно измениться в ближайший месяц, чтобы обезопасить поставки.

Правда, советник Аксенова политолог Денис Батурин уверяет:

«Это новое чудо-оружие ждет своего нейтрализатора, и он скоро появится. По-другому не бывает. Другое – та самая иллюзия простоты. Это все уже было – ни Himars , ни 777, ни Storm shadow не обеспечили успех «контрнаступа» и не принесли «перемогу». Они на некоторое время создали «туман войны», а затем было найдено противодействие. Так будет и сейчас».

Оптимизм Батурина по некоторым видам вражеского вооружения, к слову, выглядит преувеличенным, учитывая, что пару дней назад несколько Storm Shadow смогли прорвать ПВО и ударить по Севастополю.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев настаивает, что угроза для сухопутного Крыма преувеличена.

«Главная и практически единственная реальная причина отсутствия бензина в Крыму – массовый отказ водителей бензовозов выходить в рейс по трассе «Новороссия» под воздействием пропаганды ( на 95% дезинформация) противника. Общее количество единиц транспорта, поражённых fpv ВСУ на этой дороге, за май этого года – двенадцать единиц. Причем за последние трое суток был поражён лишь один бензовоз. При этом в сутки по дороге проходит около 7 тысяч автомобилей разного класса, из них более сотни цистерн с топливом».

Так или иначе, но блогер из Коктебеля Александр Горный сообщает, что ВСУ ставят под угрозу курортный сезон в Крыму.

«Несколько знакомых отельеров мне сказали, что пошли отказы от бронирований на фоне ситуации с топливом. Понятно, что наших людей сложно чем-то испугать, но риски действительно есть. А сколько владельцев гибридов и электрокаров однозначно не поедут по неспокойным историческим территориям?».

P.S. Военкор Александр Яремчук обращает внимание на появившиеся снимки запуска украинских дронов из грузовиков. А это значит, что вскоре массово будут гореть фуры уже на Украине.