«Ситуация, как перед Первой мировой войной» – экс-главком Залужный заделался геостратегом
Окончание войны на Украине будет шансом избежать следующего конфликта, уже мирового масштаба.
Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Глобального экономического кризиса и следующей глобальной войны избежать сегодня можно только через окончание этой войны. И хоть ситуация очень характерна ситуации перед Первой мировой, которую Киссинджер охарактеризовал так: «возник кризис, из которого никто не хотел выходить добровольно», всё же именно окончание войны и параллельное переформатирование глобальной и региональной безопасностей является шансом именно на сегодняшний день.
Потому что старые системы окончательно потеряли свою способность – как предотвращать, так и защищать. И если считать, что окончание большой войны в центре Европы является шансом для избежания следующей глобальной войны, то формирование новых архитектур безопасности, как региональных, так и глобальных, является актом определения даты начала следующего катаклизма.
Создание таких систем и их дееспособность определит будущее развитее земного шара. Насколько долго – будет зависеть от действенности этих систем», – разошелся Залужный.
«Поэтому я очень надеюсь, что следующая конференция по восстановлению Украины начнётся именно с объявления того, в каком формате безопасности будет происходить это восстановление.
Потому что и Мюнхен, и Давос этого не сделали. При таких условиях поиск альянсов и долгосрочных союзов в региональной и мировой безопасности является приоритетным заданием для Украины именно сейчас. Для нас это условие не только выживания, но и долгосрочного мира и нашего будущего», – вещал укро-посол.
