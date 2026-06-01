Украина обратилась к США с просьбой дать ей лицензию на производство ракет для американских комплексов ПВО Patriot.

Об этом в эфире телеканала CBSзаявил диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что Россия наращивает внутреннее производство баллистических ракет. А у нас дефицит ПВО. Это большая проблема. Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США, надеюсь, что они поймут и ответят, это очень важно. Нам нужно увеличить производство. Я знаю все компании в США, огромные, великие компании, но только США могут производить такое количество ракет. 60-65 ракет в месяц для решения сегодняшних задач – это ничтожно мало, Россия это знает. Нам нужно расширить производство. У Германии сейчас есть лицензия, я просил об этом предыдущую администрацию и прошу нынешнюю – выдать Украине лицензии. Мы увеличим производство ракет, это будет очень полезно для нас, это будет полезно для Ближнего Востока и для всех, кому США решат помочь», – заявил Зеленский.

Учитывая, что в Японии такие гиганты, как Mitsubishi Heavy Industrie, производили всего несколько десятков ракет в год, а Россия за время СВО разбомбила мощности ракетостроения на Украине, – остаётся гадать, где же Зеленский намерен собирать боеприпасы для американских систем.

Скорее, его заявления – очередной приём, чтобы подбодрить «громадян» и выставить администрацию Трампа в образе не желающей помочь в полной мере Киеву.

Ранее на встрече с депутатами Верховной рады Зеленский призывал настраиваться на скорую смену администрации в США, после чего якобы возобновятся многомиллиардные вливания в ВСУ.