Генерал США – украинцам: Вы прекрасно справляетесь, русские пусть немного остынут, а потом снова зашлём к ним Уиткоффа

Вадим Москаленко.  
01.06.2026 09:51
  (Мск) , Киев
Украина успешно справляется с войной против России, пока США делают вид, будто отвлечены на Иран.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил бывший спецпосланник Трампа по Украине генерал Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом Украина довольно успешно справляется с российской угрозой. А союзники по НАТО или европейские союзники начинают активизироваться, как я видел на днях. Я уже упоминал ранее о Швеции, истребителях Gripen, которые являются хорошими многоцелевыми самолётами», – сказал Келлог.

Американец явно лукавит, ведь США продолжают предоставлять ВСУ и оружие, и данные спутников, которые указывают цели для ударов.

Именно с помощью американских дронов Киев сейчас пытается блокировать снабжение Крыма, а «мозгом» беспилотников, убивших детей в Старобельске, управлял искусственный интеллект американской компании Palantir.

Келлог напомнил, что переговорами с Москвой занимаются те же самые лица, что обманывали Иран перед началом американско-израильской агрессии.

«Сейчас в приоритете Ближний Восток, потому что это наша самая большая проблема, потому что мы не хотим, чтобы Иран стал ядерной державой… Сейчас мы сосредоточены на этом. Это хорошо для Украины, потому что, на мой взгляд, это даёт возможность всем сторонам немного остыть в отношениях…

Не забывайте, что два главных переговорщика по Ближнему Востоку — это те же главные переговорщики по Украине и России. Нельзя быть в двух местах одновременно. У нас есть Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сейчас они пытаются договориться с арабскими союзниками о каком-то мирном соглашении.

Поэтому я и сказал, что они не давят на Россию в вопросе мирного соглашения или мирных переговоров с Россией. Я думаю, это хорошо. Как я уже сказал, это даёт возможность немного остыть», – сказал генерал.

