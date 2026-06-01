Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Формула мира» по Украине должна быть организована по той же схеме, что и Минские договорённости – сначала прекратить боевые действия, напичкать бандеровцев оружием, ввести иностранный контингент, закрыть небо и подготовить к новой войне.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко [признан в РФ террористом], передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы должны остановить войну или хотя бы её ограничить. И, опять же, когда я говорил, что Минские соглашения – это наибольшее достижение Европы и Украины в сфере дипломатии, это дало нам время и возможность построить армию, государство, финансовую базу и экономику, и в конце создать Украину. И сейчас мы должны делать то же самое. Сначала прекращение огня, развитие оборонной индустрии, развитие гарантии безопасности, потом «boots on the ground», мы должны иметь партнёров. Потом рассмотреть, как это может быть в Польше, Румынии или балтийских странах – размещение систем, которые закроют небо над Украиной. Это моя формула мира и моя формула окончания войны», – вещал Порошенко.

Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее давала понять: Минские соглашения заключались для того, чтобы затянуть время и дать Украине подготовиться к войне с Россией.