Гаражные кооперативы в столице Молдовы напоминают бразильские фавелы. Над каждым строением для парковки машины возвышается еще несколько этажей. Там молдаване оборудуют себе жилье и офисы.

Об этом говорится в репортаже «Немецкой волны» (медиагруппа признана иноагентами в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такую недвижимость невозможно официально продать, использовать в качестве залога, обменять или передать в наследство», – рассказал эксперт рынка Дорел Попа.

Популярность гаражного апгрейда он объясняет огромным разрывом между доходами молдаван и ценами на недвижимость, которые выросли на 30%.



Еще больший скачок цен (вдвое) наблюдался в 2022 году, когда бизнесмены специально скупали квартиры, чтобы потом сдавать их втридорога беженцам с Украины.

Президентка с румынским паспортом Майя Санду решила использовать дефицит на рынке жилья в интересах своего придворного Василия Тофана. Она продает ему под застройку государственные земли вокруг Кишинева.