На Украине озвучивают схожий с Аксёновым прогноз по сухопутному коридору в Крым

Анатолий Лапин.  
01.06.2026 13:56
  (Мск) , Москва
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что ВСУ смогут ещё примерно месяц «кошмарить» сухопутный коридор в Крым – до тех пор, пока Россия не обеспечит его надёжную защиту рядом мер.

Этот прогноз совпадает со сроками, которые озвучивал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, призывавший граждан готовиться к перебоям поставок топлива на полуостров в ближайший месяц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противник будет что-то делать для того, чтобы обеспечить оборону малого воздуха. Ну, во-первых, сейчас будут принять меры по мобильным группам. Второе — сети хорошо работают», – заявил Стариков в интервью украинскому каналу «Сейчас».

«Как вы считаете, удастся ли нам перерезать этот сухопутный коридор полностью?» – уточнила у СБУшника телеведущая.

«Не удастся. Мы будем масштабировать, это однозначно. Второе, мы сейчас будем искать слабые места. Что будет делать противник? Противник будет искать меры противодействия, и очень серьёзные. И найдет он эти меры противодействия. У нас есть месяц, чтоб обойти вот эти меры противодействия», – сказал Стариков.

