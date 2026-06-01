«Молчите, пока вас убивают». Новые свидетельства об опасности для коридора в Крым

Ситуация на дорогах новых регионов – крайне опасная, рассказала в своем блоге журналистка из Донецка Евгения Мартынова.

«Еще пару недель назад какие-то залеты беспилотников и атаки на трассах Мариуполь-Донецк и на сухопутном пути (да и на всех дорогах до границы) были, скорее, исключением, сейчас тотальный беспилотный террор стал обыденностью…. Любые обочины вам продемонстрируют остовы сгоревших грузовиков и легковушек. Бьют по гражданским автобусам», – пишет она.

Мартынова рассказывает о ежедневном терроре ДНР.

«Демонстративный беспилотный налет конкретно на Донецк начинается, как по часам – в полночь. Безусловная психологическая демонстрация воздушного превосходства по графику, вот это что. Даже если никуда не попадет, то дешево и сердито можно давить на психику людей, подключая ежедневный режим ожидания смерти. Идут низко… Если ночью сегодня было тише, чем вчера, то утром в выходной беспилотники начинают вальяжно летать над мариупольской и запорожской трассой. Дело, конечно, не только в желании и возможности перерезать логистику и лишить наши территории топлива. Мирные люди вынуждены отказываться от поездок на наше побережье и в Крым. Этого столько лет добивались украинцы – и радуются, что миг настал».

Мартынова указывает, что замалчивать проблему преступно.

«Трагедия Минских соглашений учит еще одному – что нельзя договариваться с врагом, а политика «молчите, пока вас убивают» оборачивается катастрофой. Поэтому такую оторопь вызвали в обществе (в общем-то здравые) драконовские меры через 12 лет войны, когда были запрещены все упоминания о пролетах и попаданиях. Дело не в мерах, а в предчувствии того, что пытки нужно будет снова терпеть с зашитым ртом».

Телеведущий Артём Шейнин обращает внимание, что ситуация на трассе «Новороссия» резко ухудшилась буквально «за неделю, прошедшую после очередного нашего грозного заявления».

Шейнин указывает, что план ВСУ бить по сухопутному коридору американскими дронами был очевиден еще в апреле.