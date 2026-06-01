Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский режим сознательно распространяет слухи о якобы скором завершении войны, чтобы убедить безумно уставших соотечественников в необходимости потерпеть.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий обратил внимание на свежую публикацию РБК-Украина, в которой, со ссылкой на высокопоставленных представителей киевского режима, говорится, что война может завершится к 3 ноября, когда в США намечены довыборы в конгресс.

Эксперт напомнил, что таких прогнозов и в прежние годы было немало, но они не сбывались, отметив, что то, что сейчас слышится, – может внушать определенный оптимизм. Он не исключил, что, возможно, ради этого и концентрируются такие информационные усилия, чтобы обнадежить украинцев «во всей этой беспросветности».

«Но это такие качели, которые могут ввергнуть общество в состояние острого психоза, когда зрада-перемога, ужас-надежда», – считает укро-эксперт.

Он говорит, что платформа прогнозов «Полимаркет» дает лишь до 45% вероятности на окончание войны к концу 2026 года, и призвал обращать внимание на детали, в частности, на встречу Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко (террорист).