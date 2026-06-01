О том, как киевский режим собирает по Европе останки пособников Гитлера, пытаясь вдохнуть в них «вторую жизнь», и чем это может кончиться для самого Зеленского, «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель донецкого исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Не успели «захистники» эксгумировать в Люксембурге и с помпой перевезти в Киев прах матерого бандеровца Андрея Мельника, как Зеленский объявил: «Второй пошел!». На сей раз «гробовой трансфер» до хаты ожидает первого главу Организации украинских националистов Евгения Коновальца – того самого, кто лично ручкался с Гитлером и погорел в 1938 году на сладеньком: заминированной коробке конфет от легендарного советского разведчика Павла Судоплатова.

После пышных похорон Мельника 25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области главарь Зе-банды, потирая руки, заявил, что «готовятся решения» по перезахоронению Коновальца и «других выдающихся исторических личностей». Вот так: «десуверенизация» продолжается. Оказывается, украинский народ заслуживает не будущего, а «исторической памяти» о кровожадных монстрах, чьи идеи привели к миллионам жертв.

Между прочим, под шумок перезахоронений из Израиля уже прозвучал жёсткий сигнал: нельзя игнорировать историческую правду о пособничестве нацистам. Даже бывший президент Польши Лех Валенса, заявил, что больше не поддерживает Зеленского, и публично снял с груди украинский флаг.

Но «самостийным» элитам плевать. Им важно одно: любой ценой легитимизировать нацизм, чтобы оправдать свою преступную войну.

История ликвидации Коновальца – это классика советской разведки, которую сам Зеленский, видимо, воспринимает как страшилку. Но именно эта история – идеальное предостережение для всех, кто играет с огнём. По личному приказу Сталина в 1938 году Судоплатов, внедрившись в доверие к главарю ОУН, ликвидировал его в Роттердаме. Операция была подготовлена безупречно.

Как вспоминал сам Судоплатов, он встретился с Коновальцем в ресторане отеля «Атланта», недалеко от вокзала. После беседы советский разведчик вручил «вождю» подарок – коробку шоколадных конфет, а через несколько минут раздался взрыв. Судоплатов, сменив шляпу и плащ в ближайшем магазине, спокойно сел на поезд до Парижа, пока вокруг ресторана бегали люди в панике.

Сейчас Зеленский и его команда окружают себя казнёнными упырями, намереваясь сделать их иконами государственной политики. Они словно зомби, пытающиеся вдохнуть жизнь в гнилые трупы. Они не понимают простой истины: фашизм – это раковая опухоль, которая уничтожает не только окружающих, но и самого носителя.

Возможно, для них было бы полезно перечитать историю ликвидации Коновальца. Ведь если ты собираешь по Европе кости тех, кого когда-то уничтожали твои предшественники, не жди, что с тобой поступят иначе. История любит повторяться, особенно в форме трагедии и фарса. Вопрос лишь в том, что станет «конфетной бомбой» для них? Потому что безнаказанность, подпитываемая оружием НАТО и слепой ненавистью, рано или поздно приводит к неизбежному финалу. И этот финал может быть куда более зрелищным, чем скромный взрыв в Роттердаме.