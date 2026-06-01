«Это не просто оскорбление! На Украине разбомбили больше 50% американского бизнеса» – сенатор США

Вашингтон должен самым решительным образом реагировать на атаки РФ по американским заводам и мощностям на Украине.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил сенатор США от Коннектикута Ричард Блументал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Владимир Путин нападает не только на народ Украины, но и на американский бизнес на Украине. На американские предприятия, такие крупные, как Cargill и Coca-Cola, заводы, производственные мощности.

Соединённые Штаты должны быть чертовски возмущены тем, что Путин наносит удары по американскому бизнесу. Более 50% из них уже пострадали», – негодовал он.