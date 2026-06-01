Экс-советник Нетаньяху: Пропаганда КГБ – общая беда сионистов и бандеровцев
Украина должна последовать США и перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим – в знак проявления дружества между государствами.
Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил бывший советник израильского премьера Нетаньяху Ариэль Бульштейн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Вас атакуют с помощью жестокой пропаганды, и мы знаем, что это такое. На самом деле, антисионистские идеи, которые сегодня очень широко распространены, это результат той же советской пропаганды, которая была направлена против украинского и еврейского национализма.
А сама идея о существовании палестинского народа была придумана КГБ в 1964 году. И, к сожалению, она распространилась по всему миру. Так что мы знаем, что такое ложь.
Мой совет: придерживайтесь правды. Даже если на то, чтобы преодолеть эту волну лживой пропаганды – уйдут годы, даже десятилетия. Вы должны быть стойкими. И чтобы оставаться верными правде, нужно знать, кто ваши настоящие друзья», – вещал Бульштейн.
Он заверил украинцев, что у них есть «настоящий друг» в лице государства Израиль.
«И в этом контексте мой последний совет: будьте верны правде даже сейчас, когда вы ведёте войну. А мой практический совет: перенесите посольство из Тель-Авива в Иерусалим, потому что вы должны быть верны правде. Даже в трудные для вас времена вы должны занять правильную позицию в отношении других конфликтов на планете.
Украина должна поступить так же, как поступили Соединённые Штаты. И я бы хотел, чтобы прекрасный сине-жёлтый флаг развивался высоко в небе над нашей вечной столицей Иерусалимом!», – агитировал бандеровцев еврей.
Читайте также: «Они убивали евреев, они герои» – посол Израиля о Бандере и Шухевиче.
English version :: Читать на английском Экс-советник Нетаньяху: Пропаганда КГБ – общая беда сионистов и бандеровцев
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: