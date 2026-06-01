Зрада откуда не ждали: союзник Украины по НАТО продолжает обслуживать российские танкеры
Верфь в Дании продолжает оказывать техническое содействие российским судам, которые перевозят СПГ.
Об этом сообщает британская деловая газета Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Датская верфь Fayard – единственная в Евросоюзе, где до сих пор обслуживают суда класса Arc7. Это ледоколы-танкеры, которые возят сжиженный природный газ с российского комплекса «Ямал» в Сибири в порты Северо-Западной Европы. Эти суда зависят от европейских верфей – из-за их технического опыта и удобного расположения вблизи торговых маршрутов», – сообщает издание.
По имеющимся данным, шесть из 15 танкеров Arc7 должны пройти техническое обслуживание на Fayard этим летом.
Датский премьер Метте Фредериксен после первых сообщений о работе верфи для флота «Ямала» возмущенно заявила, что это «совершенно непонятно», и верфь «просто должна это прекратить».
При этом FT признает, что обслуживание таких судов не является незаконным, а потому механизмов принуждения у властей нет.
В похожей ситуации оказалась и нидерландская компания Damen, которая также обслуживала флот Arc7 на своей французской верфи в Бресте, но в прошлом году сообщила о прекращении этой деятельности, поскольку против нее возбудили уголовное дело по подозрению нарушения санкций ЕС против России.
на Украине ожидаемо негодуют.
«Дания всегда решительно поддерживала Украину, и датские компании должны отражать это. Компания Fayard не должна подрывать солидарность с Украиной и должна теперь отказаться от обслуживания судов, связанных с российским арктическим СПГ!», – заявила по этому поводу основатель и исполнительный директор украинской организации Razom We Stand.
