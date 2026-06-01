Америка должна сделать «всё, что только можно», чтобы помочь остановить Россию на Украине.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил пастор Марк Бернс, которого называют «духовником» президента США Дональда Трампа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Именно с этим я вернулся к президенту Трампу, когда сказал ему, что мне лгали. Когда я сказал президенту, что был неправ. Три года я выступал против поддержки Украины.

Я заявлял, что поддержка Украины не является приоритетом для Америки, пока не приехал на Украину. Пока не увидел лица мужчин и женщин и не понял, что Украина — это нечто большее, чем карта, которую показывают по CNN. Что здесь, на Украине, есть мужчины и женщины, есть мальчики и девочки, есть молодые и пожилые. И я повторяю это по всему миру.

Я сказал президенту, Конгрессу, Сенату США, что поддержка Украины — это, в первую очередь, в интересах Америки. И если мы хотим, чтобы политика была в интересах Америки, мы должны поддерживать Украину. Я не хочу никого слушать. Если вы согласны, скажите «да»!», – «проповедовал» Бернс.