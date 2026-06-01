«Я ему так и сказал: если не остановим Россию, придётся применить статью 5 НАТО» – «духовник» Трампа в Одессе
Америка должна сделать «всё, что только можно», чтобы помочь остановить Россию на Украине.
Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил пастор Марк Бернс, которого называют «духовником» президента США Дональда Трампа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Именно с этим я вернулся к президенту Трампу, когда сказал ему, что мне лгали. Когда я сказал президенту, что был неправ. Три года я выступал против поддержки Украины.
Я заявлял, что поддержка Украины не является приоритетом для Америки, пока не приехал на Украину. Пока не увидел лица мужчин и женщин и не понял, что Украина — это нечто большее, чем карта, которую показывают по CNN. Что здесь, на Украине, есть мужчины и женщины, есть мальчики и девочки, есть молодые и пожилые. И я повторяю это по всему миру.
Я сказал президенту, Конгрессу, Сенату США, что поддержка Украины — это, в первую очередь, в интересах Америки. И если мы хотим, чтобы политика была в интересах Америки, мы должны поддерживать Украину. Я не хочу никого слушать. Если вы согласны, скажите «да»!», – «проповедовал» Бернс.
«Мы должны сделать всё возможное, чтобы не просто говорить о поддержке Украины. Им нужны системы ПРО. Им нужно всё, что только можно, чтобы получить гарантии безопасности и быть уверенными, что Россия никогда не повторит этого.
И я ясно дал понять, что если мы не остановим Россию сейчас, то Россия продолжит продвигаться в сторону Киева, Молдовы, Польши, балканских государств. Будет инициировано применение статьи 5 Устава НАТО, и тогда Америке придётся не просто молиться за Украину, а отправить американских парней на передовую.
А если вы сторонник политики «Америка прежде всего», то не захотите отправлять своих ребят в Европу. Я предельно ясно изложил свою позицию президенту и буду продолжать доносить её до всего мира», – истерил трамповский мракобес.
