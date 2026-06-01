«Я ему так и сказал: если не остановим Россию, придётся применить статью 5 НАТО» – «духовник» Трампа в Одессе

Вадим Москаленко.  
01.06.2026 16:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 57
 
Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Америка должна сделать «всё, что только можно», чтобы помочь остановить Россию на Украине.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил пастор Марк Бернс, которого называют «духовником» президента США Дональда Трампа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Америка должна сделать «всё, что только можно», чтобы помочь остановить Россию на Украине. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Именно с этим я вернулся к президенту Трампу, когда сказал ему, что мне лгали. Когда я сказал президенту, что был неправ. Три года я выступал против поддержки Украины.

Я заявлял, что поддержка Украины не является приоритетом для Америки, пока не приехал на Украину. Пока не увидел лица мужчин и женщин и не понял, что Украина — это нечто большее, чем карта, которую показывают по CNN. Что здесь, на Украине, есть мужчины и женщины, есть мальчики и девочки, есть молодые и пожилые. И я повторяю это по всему миру.

Я сказал президенту, Конгрессу, Сенату США, что поддержка Украины — это, в первую очередь, в интересах Америки. И если мы хотим, чтобы политика была в интересах Америки, мы должны поддерживать Украину. Я не хочу никого слушать. Если вы согласны, скажите «да»!», – «проповедовал» Бернс.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы не просто говорить о поддержке Украины. Им нужны системы ПРО. Им нужно всё, что только можно, чтобы получить гарантии безопасности и быть уверенными, что Россия никогда не повторит этого.

И я ясно дал понять, что если мы не остановим Россию сейчас, то Россия продолжит продвигаться в сторону Киева, Молдовы, Польши, балканских государств. Будет инициировано применение статьи 5 Устава НАТО, и тогда Америке придётся не просто молиться за Украину, а отправить американских парней на передовую.

А если вы сторонник политики «Америка прежде всего», то не захотите отправлять своих ребят в Европу. Я предельно ясно изложил свою позицию президенту и буду продолжать доносить её до всего мира», – истерил трамповский мракобес.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Я ему так и сказал: если не остановим Россию, придётся применить статью 5 НАТО» – «духовник» Трампа в Одессе

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить