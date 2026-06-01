Альянс НАТО переживает глубочайший системный кризис. Концепция «коллективного Запада», где каждый член был готов жертвовать тактическими выгодами ради общей стратегии, не имеет ничего общего с новой реальностью.

Наиболее ярко этот разлом проявился на иранском направлении, где деструктивный курс импульсивного Трампа не только дискредитировал идею трансатлантического партнерства, но и поставил под вопрос само право США быть лидером блока.

Сейчас в НАТО каждый тянет одеяло на себя, и пример эгоизма Вашингтона — лучшее тому подтверждение: ведь еще до иранской войны США начали выстраивать двусторонние отношения с Москвой («Дух Анкориджа»), не оглядываясь на европейских партнеров.

А еще в 2018 году Трамп в одностороннем порядке вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — соглашения, которое считалось дипломатическим триумфом Европы.

Это было сделано вопреки протестам Франции, Германии и Великобритании, которые потратили годы на переговоры с Тегераном. Результат оказался катастрофическим. Вместо «максимального давления», обещанного Белым домом, мир получил эскалацию в Персидском заливе.

Европа осознала, что её голос в НАТО тоньше комариного писка, когда Вашингтон решает действовать через головы «союзников». Более того, экономические санкции США против Ирана больно ударили по европейскому бизнесу: компании из Германии и Франции (Siemens, Total) были вынуждены свернуть прибыльные контракты под угрозой вторичных санкций со стороны Белого дома.

Короче говоря, ради выживания и сохранения глобального влияния, Старый Свет должен стряхнуть одурь и руководствоваться собственными интересами по примеру самого Вашингтона, который провозгласил «Америку прежде всего».

Не зря евродипломат Жозеп Боррель неоднократно напоминал, что Европа не может быть «пассажиром на заднем сиденье американского автомобиля».

Здравомыслящие силы в Европе указывают – долгоиграющий кризис на Ближнем Востоке, спровоцированный нападением на Иран, – наглядное подтверждение, что стратегический интерес Европы, в том числе развитие её собственной промышленности, диктует необходимость восстановления торгово-экономических связей с Россией, в первую очередь в энергетической сфере.

Когда США своими действиями дестабилизировали Ормузский пролив (через который проходит треть мирового трафика углеводородов), цены на энергию для Европы преодолели болевой порог.

Американский сланцевый газ, которым Трамп потчевал Европу в качестве «гарантии свободы», оказался на 30–40% дороже российского трубопроводного газа. Это разрушило промышленную рентабельность таких стран, как Германия. В результате, ЕС и даже Великобритании, приходится со скандалами в парламентах замораживать собственные санкции против российских газа и нефтепродуктов на неопределённый срок и постоянно оправдываться.

Восстановление «мостов» с Россией — не уступка Москве, а стратегическая выгода и гарантия энергетической стабильности Старого Света. Пока США решают свои шкурные геополитические задачи в Иране, пытаясь поставить под контроль все значимые транспортные энергетические маршруты, Европа деградирует и теряет конкурентное преимущество.