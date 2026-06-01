Украинские спецслужбы готовят новый теракт в России с массовыми жертвами.

Об этом востоковед, председатель Совета ветеранов представительства КГБ СССР в Афганистане и полковник в отставке Василий Кравцов заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас снова появились господа украинские офицеры в Кабуле с последующим выездом в регионы для подготовки, скорее всего, «Крокус сити-2», – сказал Кравцов.

Он пояснил, что украинские посланцы стали появляться в Афганистане еще в 2016 году, когда запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ решила «отомстить России за Сирию».

«На территории Афганистана, где концентрировался эпицентр этого Хорасана (вилаят ИГИЛ, запрещен в РФ – ред.) появились первые украинские офицеры спецслужб. Проходили подготовку, налаживали контакты, проходили боевое слаживание. Как они там появлялись? Они через Россию проходили», – отметил Кравцов.

По его словам, сейчас перед украинскими спецслужбами западными кураторами была поставлена задача активизации террористической составляющей. Для этого они должны были перенять опыт у закаленных в боях террористических группировок.