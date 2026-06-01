ВВС: Пашинян ложится под Турцию и готов снести священную гору Арарат 

Результаты парламентских выборов в Армении не изменят курс страны на Запад.

Об этом идет речь в материале турецкой версии ВВС, посвященном предстоящим выборам в Армении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Похоже, Пашинян и его команда отходят от орбиты влияния Москвы и приближаются к орбитам влияния Брюсселя и Вашингтона», – заявил изданию исследователь Нарег Сеферян, специализирующийся на Южном Кавказе и турецко-армянских отношениях.

Он считает вероятность того, что оппозиционная партия придет к власти и внесет радикальные изменения во внешнюю политику Армении, очень низкой.

«Армения как государство находится в слабом положении. Трудно представить, что кто-либо, пришедший к власти в Ереване, сможет предпринять какие-либо серьезные внешнеполитические шаги», – уверен Сеферян.

Профессор Йылдыз Девечи Бозкуш, преподаватель Анкарского университета, описывает выборы 7 июня как «политический процесс, который возникнет в результате конкуренции между Востоком и Западом».

В свою очередь, специалист по Турции, армянский эксперт Варужан Гегамян жалуется, что Турция и Азербайджан так и не нормализовали отношения с Арменией после Второй карабахской войны в 2020 году.

«Шесть лет границы не открыты, и реальные отношения не установлены. Постоянно говорят о возможном будущем, и до сих пор существует длинный список предварительных условий, которые армянская сторона должна выполнить. Я думаю, что обещание хороших отношений используется как дипломатическая и политическая тактика давления, чтобы добиться от Армении больших уступок и усилить турецкое влияние в регионе», – считает Гегамян.

По его словам, перед выборами некоторые колумнисты и журналисты в Турции заняли позицию в поддержку Никола Пашиняна.

А вот Сеферян обращает внимание, что Ереван фактически идет на все требования Турции и Азербайджана.

«Например, они изменили дизайн штампов в паспортах. Это можно расценить как уступку Анкаре. На самом деле, похоже, они идут на уступки всем требованиям Анкары и Баку», – сказал Сефарян.

Напомним, что в прошлом году Армения исключила гору Арарат из дизайна штампов в паспортах. Теперь предлагается исключение горы, имеющей важнейшее культурное значение для армян, но находящейся на территории Турции, из официального герба страны.