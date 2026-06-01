Киевский политтехнолог объяснил, что не так с победными реляциями об «утрате ВС РФ инициативы»

Украинская власть делает взаимоисключающие друг другу заявления о якобы неудачах России на фронте.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий завел разговор, действительно ли Украина перехватила инициативу на фронте.

«Ничего еще не закончилось. Я на одну деталь обращу внимание. Говорят, что [русские] утратили инициативу и так далее, но, тем не менее, кто-то запускает месседжи, что надо готовить города Днепр, Одессу, города на Волыни, Киевскую область к круговой обороне. Как-то это не бьется», – недоумевает эксперт.

Он обратил внимание, что таких призывов не было ни в 2022 году, ни позже, когда ситуация все больше складывалась в пользу ВС РФ.