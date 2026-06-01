Киевский политтехнолог объяснил, что не так с победными реляциями об «утрате ВС РФ инициативы»

Игорь Шкапа.  
01.06.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 914
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская власть делает взаимоисключающие друг другу заявления о якобы неудачах России на фронте.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть делает взаимоисключающие друг другу заявления о якобы неудачах России на фронте. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий завел разговор, действительно ли Украина перехватила инициативу на фронте.

«Ничего еще не закончилось. Я на одну деталь обращу внимание. Говорят, что [русские] утратили инициативу и так далее, но, тем не менее, кто-то запускает месседжи, что надо готовить города Днепр, Одессу, города на Волыни, Киевскую область к круговой обороне. Как-то это не бьется», – недоумевает эксперт.

Он обратил внимание, что таких призывов не было ни в 2022 году, ни позже, когда ситуация все больше складывалась в пользу ВС РФ.

«А тут делается на фоне победных реляций. У Банковой с политикой единого голоса полный провал. Это взаимоисключающие вещи. Если мы побеждаем, то зачем? Это все равно, что в мае 44-го Москву бы готовили к круговой обороне или Ленинград после того, как была снята блокада», – резюмировал Золотарев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Киевский политтехнолог объяснил, что не так с победными реляциями об «утрате ВС РФ инициативы»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить