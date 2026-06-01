Украинское государство полностью деградировало и провалилось – экс-вице-премьер Табачник
За тридцать лет стремительной деградации проект «независимого» украинского государства полностью провалился.
Об этом в интервью каналу «Украина.ру» заявил бывший министр образования и науки Украины и экс-вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Государственный проект Украина оказался несостоятельным. В таком виде, в таком лоскутном состоянии, в полном доминировании нацистской идеологии, начиная от татуировок на телах и заканчивая невидимыми нам татуировками в мозгах – всё это свидетельствует о том, что ни с точки зрения политической, ни с точки зрения гуманитарной – проект государства Украина оказался несостоятельным.
Он провалился. Он не сумел реализовать ни одного из своих колоссальных имманентных преимуществ», – сказал Табачник.
«На момент возникновения независимости Украины по валовому внутреннему продукту Украина входила в 10 наиболее мощных экономик мира. По уровню жизни она находилась в середине общеевропейского уровня человеческого развития.
На сегодняшний день эта страна занимает последнее место по уровню жизни в Европе, разделяя эту сомнительную честь с Албанией, и незаконным государственным образованием, возникшим на территории Сербии, – «Косово и Метохия».
По уровню потери промышленного потенциала Украина откатилась на многие десятилетия по сравнению с 1991 годом. Все это говорит о том, что государственный проект оказался несостоятельным, к сожалению.
Он был политически потерян и разгромлен в результате переворота путча 2014 года», – добавил экс-министр.
