Украинское государство полностью деградировало и провалилось – экс-вице-премьер Табачник

Максим Столяров.  
01.06.2026 19:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 660
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина, Экономика коллапса


За тридцать лет стремительной деградации проект «независимого» украинского государства полностью провалился.

Об этом в интервью каналу «Украина.ру» заявил бывший министр образования и науки Украины и экс-вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За тридцать лет стремительной деградации проект «независимого» украинского государства полностью провалился. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Государственный проект Украина оказался несостоятельным. В таком виде, в таком лоскутном состоянии, в полном доминировании нацистской идеологии, начиная от татуировок на телах и заканчивая невидимыми нам татуировками в мозгах – всё это свидетельствует о том, что ни с точки зрения политической, ни с точки зрения гуманитарной – проект государства Украина оказался несостоятельным.

Он провалился. Он не сумел реализовать ни одного из своих колоссальных имманентных преимуществ», – сказал Табачник.

«На момент возникновения независимости Украины по валовому внутреннему продукту Украина входила в 10 наиболее мощных экономик мира. По уровню жизни она находилась в середине общеевропейского уровня человеческого развития.

На сегодняшний день эта страна занимает последнее место по уровню жизни в Европе, разделяя эту сомнительную честь с Албанией, и незаконным государственным образованием, возникшим на территории Сербии, – «Косово и Метохия».

По уровню потери промышленного потенциала Украина откатилась на многие десятилетия по сравнению с 1991 годом. Все это говорит о том, что государственный проект оказался несостоятельным, к сожалению.

Он был политически потерян и разгромлен в результате переворота путча 2014 года», – добавил экс-министр.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Украинское государство полностью деградировало и провалилось – экс-вице-премьер Табачник

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить