Россия нанесла новый удар возмездия по Украине минувшей ночью, большая часть из задействованных 656 «Гераней» и 73 ракет разных типов были направлены по Киеву. Впрочем, как и анонсировали ранее в Госдуме, правительственный квартал не пострадал.

С утра город был затянут дымом от пожаров, диктатор Зеленский выпустил традиционное воззвание к Западу дать больше ракет ПВО. В ряде украинских регионов начались отключения света, в Киеве известно о поражении ТЭЦ, офиса «Укроборонпрома» (торгует оружием), объектов «Нафтогаза» и нескольких военных заводов, а также замаскированных складов ВСУ в промзонах.

Российская сторона цели не уточняет, украинская же традиционно показывает фото сопутствующих разрушений гражданских объектов с целью обвинить Москву. Комментаторы предполагают, что могло быть поражено в Киеве:

«УкроСМИ снова пытаются рассказывать исключительно о разрушенных жилых домах, садиках и гаражах. В реальности на Святошино находилась крупнейшая и главная база запрещенного Азова – «АТЭК». Эта территория бывшего завода «Красный экскаватор» стала базой подготовки бойцов «Азова», а цеха предприятия были приспособлены для ремонта и производства техники… На месте базы образовался котлован. Удар был такой силы, что вокруг в домах вылетели окна и двери», – утверждает обозреватель Сергей Карнаухов.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев утверждает, что накрыто и одно из основных производств дальних БПЛА в Киеве.

«В ближайшие две недели как минимум, количество дальних БПЛА по нашим тылам поубавится в несколько раз по сравнению с рекордным маем (8955 единиц)».

А вот российский военный эксперт Владимир Орлов, ранее предлагавший быструю победу в СВО путём уничтожения высшего военно-политического руководства Украины и его обслуги (после чего некому будет выполнять приказы Запада), ударом не впечатлен.

«Ни одна из целей, которая прямо бы влияла или затрагивала политические интересы киевского бандеровского режима, за прошедшие сутки не поражена. А по сараям и трансформаторным будкам можно лупить до посинения».

Простые жители Киева не скрывают, что напуганы ударом и перспективой новых. Ночью на станциях метро, которые открывались как укрытия, были даже конфликты из-за отсутствия мест, – ругались на граждан, установивших палатки и занявших дополнительные площади на перроне.

А вот бандеровская верхушка по-прежнему чувствует себя в безнаказанности и требует от западных покровителей усилить давление на Москву – никаких предпосылок для капитуляции не прослеживается.

«Путина за стол переговоров приведет только сила. Сила «адских санкций» против кремля и двухпартийное единство в Конгрессе и всем мире», – требует олигарх-террорист Петр Порошенко.

Ему вторит печально известный Мустафа Найем, обещающий новые удары по энергетике России.