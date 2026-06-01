Бывшая грузинская президентка, гражданка Франции и отпетая русофобка Саломе Зурабишвили на Одесском черноморском форуме по безопасности вдруг закашлялась и пожаловалась, что потеряла голос.

Примечательно, что модерировала панель лидер украинской партии «Голос» Кира Рудык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Грань между свободой слова и противодействием российской пропаганде и российским гибридным операциям очень тонка. Не могли бы вы поделиться своим опытом в Грузии. Мы знаем, что было много попыток повлиять на вашу страну, и во многих случаях удавалось дать отпор в этой гибридной войне», – спросила Рудык.

«Не знаю, насколько успешно. У нас всё ещё есть свободные СМИ, и люди очень смело защищают эти свободные СМИ. Некоторые из них находятся в тюрьме, но продолжают бороться. С пропагандой нужно бороться с помощью информации…с помощью прозрачности…с помощью разъяснений», – отвечала грузинка, но вдруг начала запинаться.

Зурабишвили зашлась в припадке кашля, а украинская депутатка поспешила подать ей стакан воды.

«Президент пьёт», – объявила Рудик и поприветствовала присутствующих в зале «лидеров грузинской оппозиции, которых посадили в тюрьму, а потом выпустили».

Однако Зурабишвили так и не смогла полноценно вернуться в строй.

«Чтобы продолжить, нам придётся обратиться к оппозиции с просьбой помочь мне. Кажется, у меня пропал голос», – еле вымолвила гражданка Франции.

В связи с этим было принято решение остановить панель раньше времени.

