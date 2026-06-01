«Цели удара достигнуты, объекты поражены»: скажите, куда ударил «Орешник» – Живов

Российские граждане достойны того, чтобы знать более точную и развёрнутую информацию о наносимых по врагу ударах, чем крайне скупые комментарии пресс-службы Минобороны РФ.

Об этом в эфире видеоблога Книжный день Центр×Delib заявил помогающий бойцам СВО волонтер, блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело в том, что наши уполномоченные органы должны совершенно по-другому вести информационное сопровождение ударов российской армии по объектам на Украине. Ну, абсолютное молчание, тишина. Три строчки: «Все цели успешно поражены, все цели достигнуты». Ну это вы чё? Вы как будто вы с ребёнком разговариваете или с мимо мужик проходил: «Мужик, все цели достигнуты. Ну и иди с Богом». Что такое происходит-то? Ну, я понимаю, если бы это где-то далеко или разовая акция. А тут пятый год идут боевые действия, их же люди на себе чувствуют, дроны уже в Усть-Лугу прилетают, в Пермь, в Екатеринбург – я уж про Симферополь не говорю с Севастополем, там-то вообще просто привыкли все. Ну, вы как-то посерьёзнее относитесь к делу информационно. Я понимаю, что приказ отдаёт президент, они только президенту отчитываются. Но люди-то как будто бы тоже что-то из себя представляют. Вас же и население собственное слушает, пытается понять, что происходит…», – отметил он.

«И получается, вот мы бабахнули всеми типами ракет, там налёты, дым, пожары ещё. Куда попали? Да хрен его знает. И тут украинцы выходят и говорят: «Да никуда не попали. В гаражи, в сараи, в теннисный корт». Куда ударил «Орешник»? Я смотрю, нет ни одного заявления уполномоченного. Блогеры, понятно, что-то пишут, кто-то говорит какой-то подземный завод, кто-то какой-то бункер. Вы скажите прямо: «Там на глубине 50 метров был заглублённый, еще советский объект, в котором они сделали то-то. Мы по нему и шлёпнули. Да, вау-эффекта нет снаружи, но внутри там всё раскурочено», – призывал Живов.

