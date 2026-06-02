В Киеве признали, что Украина не имеет цивилизационных союзников

Игорь Шкапа.  
02.06.2026 16:15
  (Мск) , Киев
Анонсированная продажа Украине шведских истребителей «Грипен» выгодна исключительно Стокгольму, а не Киеву.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил киевский журналист Сергей Рачинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт считает, что шведы таким образом демонстрируют «универсальное отношение к Украине во время войны».

«У Украины нет союзников, нет государств, которые готовы встать вместе с Украиной на защиту нашей территории, нашего народа. У нас нет соглашений о союзнических отношениях. У нас есть только коммерческие, так сказать, условно, поскольку это касается государственных денег, соглашения, когда государства действуют в своих собственных интересах.

То есть Украина фактически удовлетворяет интересы европейских политиков своим присутствием, своей активностью», – уверен укро-журналист.

По его словам, шведы решают вопрос перевооружения своей армии.

«Поэтому старые самолеты нужно куда-то девать, чтобы взамен попросить у Америки новые истребители. Идет процедура, которая выгодна исключительно шведам. Даже с точки зрения номенклатуры Украина будет получать разные самолеты из Европы.

У нас есть «Миражи», старые советские «МиГи» из Польши, списанные Ф-16 в каких-то странах. Вся эта разнообразная каша чрезвычайно серьезно усложняет обслуживание и техническое сопровождение», – заявил Рачинский.

При это он добавил, что европейцы исходят из своих собственных, а не украинских интересов, «в первую очередь политических».

