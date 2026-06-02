После завершения боевых действий Россию ждёт долгая и трудная работа по возвращению Украины в русское культурное пространство.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«СВО закончится только тогда, когда заберем всю Украину, и вычистим ту нечисть, которая воюет против нашей великой страны России, вот тогда и будет конец войны.

Но понимаете, на штыках можно все что угодно, только не сидеть, как говорил Наполеон. Мы не сможем держать на штыках всю Украину. Мы должны вернуть ее в нашу историю, в нашу философию», – сказал Сладков.