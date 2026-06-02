Сладков: Полицейским режимом Украину не удержим
После завершения боевых действий Россию ждёт долгая и трудная работа по возвращению Украины в русское культурное пространство.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«СВО закончится только тогда, когда заберем всю Украину, и вычистим ту нечисть, которая воюет против нашей великой страны России, вот тогда и будет конец войны.
Но понимаете, на штыках можно все что угодно, только не сидеть, как говорил Наполеон. Мы не сможем держать на штыках всю Украину. Мы должны вернуть ее в нашу историю, в нашу философию», – сказал Сладков.
«Это самый сложный процесс. Захватить, провести мобилизацию, наполнить ее войсками, установить там полицейский режим – это ничего не даст.
Это должна быть кропотливая экономическая работа, переговорная работа, дипломатическая работа», – подытожил военкор.
