Британское Минобороны объявило образцом удары по кораблям российского флота руками ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Великобритания берет за образец удары по кораблям Черноморского флота руками ВСУ.

Об этом заявил замминистра обороны Великобритании Эл Карнс, выступая в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нам нужно сделать гораздо больше для дерегулирования использования всех типов автономных систем. Я всегда говорю о дронах. Морские возможности абсолютно необходимы. Мы видели, как флот без поддержки других сил нанес поражение российскому флоту в Чёрном море. Мы хотим быть в авангарде этого процесса».

Министр обороны Джон Хили при этом добавил, что опыт внедряют члены военно-политического блока АУКУС (аналог НАТО на Дальнем Востоке).

«На выходных я участвовал в саммите в Сингапуре вместе с министром обороны США Хегсетом и заместителем премьер-министра Австралии Майлзом. Мы объявили о первом в истории проекте АУКУС, знаковом проекте. Вместе мы разрабатываем самые высокотехнологичные датчики и системы вооружения для наших подводных дронов. К концу следующего года мы обеспечим наших военных этими средствами».

Ранее мы писали, что британско-украинские безэкипажные катера уже угрожают России в Средиземном море, а вскоре могут появиться и на Дальнем Востоке, если Киеву поможет Япония.