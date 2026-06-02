Британское Минобороны объявило образцом удары по кораблям российского флота руками ВСУ

Анатолий Лапин.  
02.06.2026 13:18
  (Мск) , Киев
Великобритания берет за образец удары по кораблям Черноморского флота руками ВСУ.

Об этом заявил замминистра обороны Великобритании Эл Карнс, выступая в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно сделать гораздо больше для дерегулирования использования всех типов автономных систем. Я всегда говорю о дронах. Морские возможности абсолютно необходимы. Мы видели, как флот без поддержки других сил нанес поражение российскому флоту в Чёрном море. Мы хотим быть в авангарде этого процесса».

Министр обороны Джон Хили при этом добавил, что опыт внедряют члены военно-политического блока АУКУС (аналог НАТО на Дальнем Востоке).

«На выходных я участвовал в саммите в Сингапуре вместе с министром обороны США Хегсетом и заместителем премьер-министра Австралии Майлзом. Мы объявили о первом в истории проекте АУКУС, знаковом проекте. Вместе мы разрабатываем самые высокотехнологичные датчики и системы вооружения для наших подводных дронов. К концу следующего года мы обеспечим наших военных этими средствами».

Ранее мы писали, что британско-украинские безэкипажные катера уже угрожают России в Средиземном море, а вскоре могут появиться и на Дальнем Востоке, если Киеву поможет Япония.

