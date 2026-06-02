Россия постарается избежать жертв при ударах по Европе.

Об этом известный телеведущий Владимир Соловьев заявил в интервью «Die Welt», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Прежде мы это сделаем, мы дадим понять, что это неизбежно и дадим мирным жителям время, чтобы покинуть эти места. Мы не хотим, чтобы люди гибли. Вопрос не в том, чтобы убивать европейцев. Это не в нашей ментальности

Вот почему мы говорим: если на этом заводе производится смертоносное оружие, которое поставляется Украине, или утверждается, что этот завод принадлежит украинцам, то, пожалуйста, держитесь от них подальше. Потому что они могут быть уничтожены», – сказал Соловьев.