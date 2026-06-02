В украинском эфире призвали граждан «выдавить из своей жизни» Украину

Игорь Шкапа.  
02.06.2026 17:32
  (Мск) , Киев
Украинское государство, взяв на вооружение насилие и агрессию, разрушает общество.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил киевский журналист Сергей Рачинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Государство нужно ограничивать максимально. Это значит, что каждый из нас должен выдавить государство из своей жизни, надо перестать с ним сотрудничать», – призвал Рачинский.

Кроме того он предлагает соотечественникам «навести порядок у себя в голове».

«То есть понять, что государство грабит население. Оно ничего не может дать, потому что у него ничего нет. Все что, дает государство, взято из воздуха, разрушает экономику. Или взято из наших карманов под угрозой применения силы. Государство в нашу жизнь вносит только один элемент, от которого человечество эффективно избавляется. Это агрессия.

Общество существует, поскольку оно от агрессии избавляется. Люди сознательно ограничивают свои агрессивные действия, чтобы выиграть от сотрудничества. А государство использует агрессивное насилие как инструмент своих действий, инструмен заработка, обогащения.

Это разрушает общество. Мы не можем позволить этот эксперимент на себе, смотреть, как государство разрушает наше общество», – призвал он.

