Самый массовый налёт на Московский регион. Чего ждёт руководство России?
Минувшей ночью Украина осуществила самый масштабный воздушный налёт на российские территории за последнее время. Бандеровская пропаганда смакует кадры пожаров и ролики, снятые обывателями в Подмосковье.
«Под утро куча россиян, как только им включили обратно интернет, начали выкладывать видео попаданий. С такой плотной застройкой были получены килотонны впечатлений россиян. Не так много поражений, потому что ПВО работает, но психологический и медийный эффект замечательный… О Бельбеке и Севастополе уже вообще никто не вспоминает, потому что там во время Евровидения был свой концерт… Можно поздравить замкадышей с открытием сезона прилетов», – злорадствует пропагандист украинской группировки InformNapalm Антон Павлушко.
Киевский диктатор Зеленский обещает продолжение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона… Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Дистанция от государственной границы Украины – более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе – наибольшая. Но преодолеваем».
На этом фоне киевский блогер Мирослава Бердник публикует кадры с состоявшегося в Киеве концерта антироссийской группы «Бумбокс» – тысячи людей веселятся под открытым небом, ощущая себя в безопасности.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев указывает, что удары по Москве нужны Зе-режиму для отвлечения внимания от коррупционных скандалов и интервью бывшей пресс-секретарши Юлии Мендель:
«Количество ударов по нашим тылам будет нарастать… Развернутые производства загружены на 30%. При поступлении денег с кредита ЕС €90 млрд выпуск беспилотников ещё увеличится».
Бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова предупреждает:
«Самый массовый налет на Москву и Московскую область. Враг будет выбивать энергетическое кольцо столицы, нефтехранилища, НПЗ, стратегическую инфраструктуру. Сеять хаос и панику. Никакого завершения СВО в Киеве не желают, подогреваемые Британией, Францией и Германией. Европа им обещает вступить в войну против России на полную».
Отставной российский полковник Аслан Нахушев указывает:
«Возможно, наше военно-политическое руководство не наносит удары по центрам принятия решений противника , потому что опасается ответки по Кремлю и Рублевке…
Здесь есть два решения: кардинальное и сверхбыстрое, и стандартное – и просто быстрое. Оба принесут Победу России.
Кардинальное: один удар спецбоеприпаса по приблизительному месту нахождения Зеленского, когда он будет не в бункере.
Стандартное: бить изо дням в день по одним и тем же местам в центре Киева и Конча-Заспе с Софиевской Борщаговкой.
К ним прилетает 20 БПЛА из 100 запущенных и 10 ракет из 20 запущенных. К нам прилетает 1 БПЛА из 100 запущенных. Ракеты пока не долетают вообще. Потерпит поражение та сторона, где раньше закончатся офисы и особняки. Где раньше закончатся офисы и особняки? У нас или у них? Вопрос риторический.
Помимо того, у нас офисов и особняков в 10 раз больше! Да и Рублёвки, если честно, совсем не жаль. Победа принесет её обитателям десятикратный рост доходов. Ещё построят».
