Российский дрон попал по машине с Тягнибоком, но он выжил

Игорь Шкапа.  
06.06.2026 13:03
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Происшествия, Украина


Главарь запрещенной в РФ партии «Свобода», экс-депутат Верховной рады, а ныне подполковник ВСУ Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара российского дрона по машине, где находился нацист.

Об этом в своем блоге сообщил его соратник по партии мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главарь запрещенной в РФ партии «Свобода», экс-депутат Верховной рады, а ныне подполковник ВСУ Олег...

Сослуживцы сообщают, что Тягнибок жить будет.

«Эта новость стала горькой, но не трагической. Хорошая контузия со всеми вытекающими последствиями – это и баротравмы, и сотрясение. Но человек все же жив», – рассказал СМИ сослуживец Тягнибока старший лейтенант Тимур Кныш.

Пресс-секретарь «Свободы» Кристина Равлюк и любовница Тягнибока сообщила, что тот находится под наблюдением медиков.Напомним, что Тягнибок был одним из главных инициаторов отмены языкового закона Колесниченко-Кивалова после захвата власти путчистами в 2014-м, что стало спусковым крючком для протестов в Крыму и Донбассе, а в итоге вылилось в гражданскую войну.Ранее соратники Тягнибока предложили заморозить конфликт по линии фронта, чтобы потом «вернуть Кубань».

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English version :: Читать на английском Российский дрон попал по машине с Тягнибоком, но он выжил

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