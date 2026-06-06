Российский дрон попал по машине с Тягнибоком, но он выжил

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Главарь запрещенной в РФ партии «Свобода», экс-депутат Верховной рады, а ныне подполковник ВСУ Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате удара российского дрона по машине, где находился нацист.

Об этом в своем блоге сообщил его соратник по партии мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сослуживцы сообщают, что Тягнибок жить будет.

«Эта новость стала горькой, но не трагической. Хорошая контузия со всеми вытекающими последствиями – это и баротравмы, и сотрясение. Но человек все же жив», – рассказал СМИ сослуживец Тягнибока старший лейтенант Тимур Кныш.