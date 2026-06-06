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После того, как Владимир Путин на форуме в Петербурге отверг хамское письмо диктатора Зеленского, бандеровцы вновь нанесли удары по Кронштадту и нефтебазе в Краснодарском крае.

Сам Зеленский опубликовал ролики с пылающими объектами, похвалившись, что дроны ВСУ «преодолевают более 1000 километров» до Ленинградской области.

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«Если вы заметили, на время присутствия Владимира Путина на ПМЭФ удары прекратились… Тем самым Украина как бы показывает, что сама контролирует эскалацию и выбирает для этого инструменты», – пишет волонтёр Алексей Живов.

Он обращает внимание, что на Петербургском экономическом форуме никто из топ-спикеров не упоминал о начавшейся блокаде Крыма – с отсутствием топлива, нанесением ударов по поездам и непрекращающимися налётами дронов теперь уже и на курортный южный берег.

Потренировавшись на Крыме, враг начнёт блокаду Калининграда, выдавая её за действия ВСУ.

«Пролёт украинских дронов через территорию стран Прибалтики всегда можно списать на воздействие российских РЭБ и ПВО. Метод обкатан… Если враг взял курс на систематические удары по объектам Балтфлота, то следует ожидать попыток хохлов атаковать Калининградскую область. Главная база Балтийского флота располагается именно там. Кроме того, можно предположить, что Киев попробует навредить паромному сообщению между Калининградом и «большой землёй». Попытавшись повторить, то что сейчас происходит в Крыму», – предостерегает радиоведущий Сергей Мардан.

Политолог Марат Баширов обращает внимание, что ответственным лицам уже давно пора доказывать свои слова делом.