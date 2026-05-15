«Анкоридж был разминкой»: настоящие переговоры по Украине стартовали только в январе – эксперт-международник
Даже «Анкоридж» не был, на самом деле, отправной точкой начала настоящих переговоров по украинскому конфликту.
Об этом на круглом столе в Москве заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Реальные переговоры по выходу из украинского конфликта начались только в январе этого года. До этого в 2025 году имели место просто попытки продавить Россию на немедленное прекращение огня без дополнительных условий.
И даже после Анкориджа были противоречивые заявления Трампа, которые могли истолковываться как попытка вернуться к старой схеме. И только в январе начались содержательные переговоры рабочих групп с привлечением специалистов и высокопоставленных военных.
При этом Китай, который пытался заявлять о себе как об активном участнике урегулирования с 23 года, в последнее время из процесса самоустранился, это укладывается в их крайне пассивную внешнеполитическую линию, они уходят от каких-то конфликтов, продолжая линию активизации отношений с ЕС – на фоне европейско-американских противоречий. Он в этом не игрок», – сказал Кашин.
«А иранский конфликт – значимый фактор украинского кризиса, он радикально ухудшает экономическое положение Европы – главного источника финансирования военных усилий Украины, и ведёт к исчерпанию военных запасов США по ключевым видам вооружений. Поэтому он влияет – и должен подталкивать стороны к поиску решений.
Но пока достаточных подвижек со стороны Украины и Европы не наблюдаем. Хотя, признаки каких-то изменений есть, идёт уже какой-то разговор о формате российско-европейских отношений по этому вопросу. Раньше это считалось невозможным, то есть что-то меняется», – добавил эксперт.
Читайте также: Российский полковник: Условия сделки по Украине от Трампа – наше поражение.
English version :: Читать на английском «Анкоридж был разминкой»: настоящие переговоры по Украине стартовали только в январе – эксперт-международник
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: