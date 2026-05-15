«Анкоридж был разминкой»: настоящие переговоры по Украине стартовали только в январе – эксперт-международник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже «Анкоридж» не был, на самом деле, отправной точкой начала настоящих переговоров по украинскому конфликту.

Об этом на круглом столе в Москве заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Реальные переговоры по выходу из украинского конфликта начались только в январе этого года. До этого в 2025 году имели место просто попытки продавить Россию на немедленное прекращение огня без дополнительных условий. И даже после Анкориджа были противоречивые заявления Трампа, которые могли истолковываться как попытка вернуться к старой схеме. И только в январе начались содержательные переговоры рабочих групп с привлечением специалистов и высокопоставленных военных. При этом Китай, который пытался заявлять о себе как об активном участнике урегулирования с 23 года, в последнее время из процесса самоустранился, это укладывается в их крайне пассивную внешнеполитическую линию, они уходят от каких-то конфликтов, продолжая линию активизации отношений с ЕС – на фоне европейско-американских противоречий. Он в этом не игрок», – сказал Кашин.

«А иранский конфликт – значимый фактор украинского кризиса, он радикально ухудшает экономическое положение Европы – главного источника финансирования военных усилий Украины, и ведёт к исчерпанию военных запасов США по ключевым видам вооружений. Поэтому он влияет – и должен подталкивать стороны к поиску решений. Но пока достаточных подвижек со стороны Украины и Европы не наблюдаем. Хотя, признаки каких-то изменений есть, идёт уже какой-то разговор о формате российско-европейских отношений по этому вопросу. Раньше это считалось невозможным, то есть что-то меняется», – добавил эксперт.

Читайте также: Российский полковник: Условия сделки по Украине от Трампа – наше поражение.