Российский полковник: Условия сделки по Украине от Трампа – наше поражение

Анатолий Лапин.  
15.05.2026 14:02
  (Мск) , Москва
России нельзя идти на сделку с США по Украине, которая предусматривает сохранение большей части бывшей советской республики под бандеровским режимом и «зонтиком» Запада.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Со стороны США ведут переговоры люди, доверенные Трампу, которые проводят ту же идею, которую им Трамп заложил, война должна быть закончена на условиях Соединённых Штатов. А это: Россия не должна быть признана победителем, Россия должна останавливаться на тех рубежах, которые она сегодня занимает, а Украина должна остаться Украиной – страной, которую, мы отождествляем со страной нацизма, страной терроризма и тому подобного», – заявил Матвийчук.

Он процитировал Владимира Ленина:

«Можно идти на любые компромиссы с буржуазией, кроме идеологии». Если мы идём на компромисс с идеологией, это всегда для России разворачивается бедой и поражением. Если мы примем ту идеологию, которую нам пытается навязать коллективный Запад и тот же Трамп, мы проиграем эту войну».

Полковник напомнил, что расчленение России является давней целью Запада.

«Пытаются уничтожить или раздробить на удельные княжества, на удельные республики, вообще стереть с лица Земли как могучее государство, лишить нас, как они говорят, «жала ядерной мощи». И сегодня у нас вопрос стоит не о замирении с Западом, не о замирении с США, а о сохранении государства Россия в тех границах, которые мы сегодня занимаем, включая новые территории», – сказал Матвийчук.

