«Какое-то неаристократическое пигмейство» – львовский рагуль в шоке от дела Ермака

Рассматриваемые в деле экс-главы Зе-офиса Андрея Ермака обвинения демонстрируют насколько измельчала украинская элита.

Об этом в эфире Radio UA Chicago заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«40 миллионов было, уже, может, 20 с чем-то миллионов, огромная страна, триллионный бюджет, единоличная власть. Единоличная власть, которой завидует Путин и другие правители. Ничего нет в стране, всё под контролем, нет ни единого кого-то и чего-то, что вообще может перевесить абсолютную монархическую полноту власти…

И всё, что тебе нужно – двухэтажная хатынка с банькой для всей гоп-компании. Количество лавок в сауне соответствует количеству коттеджей в «Династии». Всё, что им надо…

Что-то такое неаристрократичное, неблагородное, с «Верониками Фэншуями», что-то такое позорное. Вот это и было, и остаётся полнотой власти с прерогативой принимать решения за все 20 с чем-то миллионов. Однако решения на триллионы долларов», – вещал шокированный Дроздов.