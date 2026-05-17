Босния пошла по пути Третьего Рейха: офисы сербских компаний в Сараево облиты красной краской

Фасады офисов компаний из Сербии и Республики Сербской, работающие в столице Боснии и Герцеговины – Сараево, были залиты красной краской неизвестными.

Также на них красным был выведен сербский символ – Крест Святого Саввы или Слога, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Краска и надписи были оперативно удалены муниципальными властями, однако следы от них всё равно остались на стенах и асфальте.

«Нанесение граффити на здания сербских компаний в центре Сараево квалифицируется как уголовное преступление, заключающееся в разжигании национальной, расовой и религиозной ненависти, раздора или нетерпимости», – прокомментировала инцидент пресс-секретарь Министерства внутренних дел Сараевского кантона Мерсиха Новалич.

При этом никто перед представителями сербского бизнеса со стороны сараевских властей не извинился. И самих вандалов также до сих пор не нашли и, по всей видимости, не сильно искали.

«Это объявление о Хрустальной ночи в Сараево? Необходимо открыто заявить, что это опасно напоминает события 1914 года, когда в Сараево были снесены и сожжены магазины, принадлежавшие сербам, а также 1992 года, когда квартиры и дома, где жили сербы, были аналогичным образом помечены», – напомнил сербский представитель в Палате народов Парламентской скупщины Боснии и Герцеговины Радован Ковачевич .

В свою очередь, лидер боснийских сербов Милорад Додик и вовсе призвал сербский бизнес покинуть Сараево.

«Ненависть Сараево к Сербии, Республике Сербской и сербам – сильнее экономических интересов и желания сотрудничества. То, что произошло с офисами компаний из Сербии и Республики Сербской, неотразимо напоминает начало самого мрачного периода в истории Европы и мира. И это не прекратится. Это будет повторяться. Пока не закроется последний магазин. Поэтому я призываю все наши компании – закройте свои магазины. Работа возможна не только в Сараево», – написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

В 1995 году более 120 тысяч сербов были вынуждены покинуть Сараево, их доля среди жителей города снизилась с 30% в 1991 году до 4% по данным 2020 года.