Путин полетит в Пекин спасать БРИКС и ШОС – эксперт

В ходе грядущей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина необходимо проработать будущую стратегию площадок БРИКС и ШОС, которые из-за разрушительной активности США переживают не лучший период в истории.

Об этом на круглом столе в Москве заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меняются многие вводные. Во многих случаях мы выстраивали с китайцами очень продуманную такую стратегию совместного влияния на те или иные аспекты глобального управления, проводились с китайскими партнёрами консультации, а тут как бы США просто устранились из процесса, где мы с ними как бы боролись и взаимодействовали, и начали просто всё крушить. То есть ясно, что нам нужна новая российско-китайская стратегия, и, наверное, нужна стратегия в рамках БРИКС и ШОС. Но тут, конечно, мы видим, что на фоне хаоса и роста насилия, БРИКС и ШОС тоже переживают не самые простые времена. Тем более у нас два члена БРИКС фактически повоевали друг с другом, в виде Ирана и ОАЭ», – сказал эксперт.

По его мнению, это будет одной из важнейших тем в ходе визита Владимира Путина в Пекин.

«И перед нами стоит задача сохранить потенциал этих площадок на будущее. Они очень важны, но просто сейчас они переживают не самый простой период в своей истории. Потому что они не для таких условий создавались, и всё это надо обсудить. Ну и, конечно, это у нас юбилейный визит, у нас 25 лет нашему основополагающему Договору о дружбе и добрососедстве и 30 лет стратегическому партнёрству. Это тоже будет как-то отражено», – добавил Кашин.

