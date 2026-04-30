В Конгрессе США задумали распространять «чернуху» о Путине и Си

Максим Столяров.  
30.04.2026 23:00
  (Мск) , Москва
Китай, Политика, Политические диверсии, Россия, США


США должны продемонстрировать «свои наступательные кибервозможности» и начать кампании «черного PR» против лидеров России и Китая.

Об этом в Конгрессе США заявил сенатор Дэниел Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что лучшая защита – это еще и нападение. Но рассматриваем ли мы возможность проведения наступательных киберопераций, чтобы держать наших противников на расстоянии?

Я всегда считал, что было бы неплохо дать людям возможность. Пусть Китай и Россия узнают, насколько коррумпированы их лидеры, насколько они богаты.

Думаю, Путин – один из самых богатых людей в мире. Сестра Си Цзиньпина – миллиардерша. Интересно, как так вышло? Я хочу сказать, что ведь и наступательные действия – это же хорошо», – сказал Салливан.

По его словам, у США есть моральное право, поскольку, якобы, РФ и Китай «вмешивались в американские выборы» ранее.

Генерал США Джошуа Радд полностью с ним согласился.

«Мы, безусловно, должны быть способны вести наступательные действия… В рамках стратегии Министерства в поддержку национальной оборонной стратегии мы должны быть готовы к тому, что нам придется это делать», – добавил Радд.

