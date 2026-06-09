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В Косово после внеочередных «парламентских» выборов только начался подсчёт голосов, а Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос уже объявила победителя.

Им, по её мнению, стал действующий премьер с техническим мандатом и лидер партии «Самоопределение» (Vetëvendosje!) и инициатор антисербских гонений Альбин Курти, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еврокомиссарша также призвала политические силы Косово, то есть местные албанские партии, представляющие в отличие от «Самоопределения» на данном историческом отрезке интересы республиканской администрации США, к поиску компромиссов «для построения институциональной стабильности».

«Менее чем за семь лет это пятая победа «Самоопределения» на парламентских выборах… Мы объединяем работников, предприятия, инфраструктуру, сельское хозяйство, заботу о матерях и семье, мужчинах и пожилых людях, детях… В предстоящие недели встретимся и будем сотрудничать со всеми партиями», – вслед за ней заявил о победе сам Курти, «позабыв», что отличился только в давлениях на сербов, провалив при этом всю социалку, в то время как другие албанские партии принципиально не желают работать с ним.

Не дождавшись подведения окончательных итогов выборов, лидер «Самоопределения» укатил «с официальным визитом» в Австрию.

На этих выборах наблюдалась крайне низкая явка избирателей – 36,3 процента. При этом «самоопределнцы», равно как и их албанские соперники серьёзно потеряли в голосах разочаровавшегося в политической чехарде албанского населения самой бедной и криминальной территории в Европе.

Напротив партия косовских сербов «Сербский список», поддерживаемая официальным Белградом, несмотря на аресты её лидеров, прокатившиеся по всему Косово, только прибавила: если в декабре прошлого года она получила чуть менее 40 тыс. голосов, на перевыборах в феврале – более 42 тыс. голосов, то сейчас уже более 43 тыс голосов избирателей сербских анклавов, которые шли на участки с сербскими национальными триколорами.

И это несмотря на поддержку Приштиной давнего подельника и сербского коллаборациониста Ненада Рашича и его карликовой сербской партии, за которую в этот раз активно голосовали проживающие в сербских анклавах этнические албанцы.