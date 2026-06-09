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Крахом обернулись все усилия Запада по ограничению экспортных возможностей России, в том числе удары Украины по российским портам.

Об этом с болью поведал внесённый в перечень террористов и экстремистов бежавший в Германию бывший ельцинский чиновник Альфред Кох в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что физически они вывезли больше, чем в позапрошлом году, настораживает. Все эти удары по Новороссийску, по Усть-Луге, по Приморску – они вроде бы должны были привести к тому, что объемы должны упасть. А они не падают. С этим надо разбираться… Может, они научились быстро ремонтировать, и все удары по портам в основном имели пиар-эффект, а на реальный экспорт не повлияли. Простой терминала в течение суток-двух ни на что существенно не влияет», – сказал Кох.

Отметим, объем морских поставок сырой нефти из России достиг в мае в среднем 3,46 млн баррелей в сутки, что на 120 000 баррелей выше показателей 2025 года.