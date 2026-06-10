Киевский политтехнолог: Вояж Зеленского за кордон обернется новыми бомбами на наши головы

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Украинцам следует быть особенно внимательынм к своей безопаности, когда в стране отсутствует Владимир Зеленский.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

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Эксперт убежден, что Зеленский отправился в очередное зарубежное турне заручаться поддержкой для продолжения войны.

«Заметили закономерность? Как только Владимир Александрович – из Киева, так сюда прилетает. И прилетает плотно и массированно. Похоже, снова будут бить по логистике, энергетике, складам, промышленным зонам. Это потенциальные зоны риска. По пресловутым центрам принятия решений расходовать отнюдь недешевые ракеты смысла нет», – сказал укро-политтехног.

Еще одной точкой уязвимости он назвал коммунальную инфраструктуру.