Киевский политтехнолог: Вояж Зеленского за кордон обернется новыми бомбами на наши головы
Украинцам следует быть особенно внимательынм к своей безопаности, когда в стране отсутствует Владимир Зеленский.
Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНвигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Эксперт убежден, что Зеленский отправился в очередное зарубежное турне заручаться поддержкой для продолжения войны.
«Заметили закономерность? Как только Владимир Александрович – из Киева, так сюда прилетает. И прилетает плотно и массированно. Похоже, снова будут бить по логистике, энергетике, складам, промышленным зонам. Это потенциальные зоны риска. По пресловутым центрам принятия решений расходовать отнюдь недешевые ракеты смысла нет», – сказал укро-политтехног.
Еще одной точкой уязвимости он назвал коммунальную инфраструктуру.
«Тем более впереди июль, летний пик потребления электроэнерегии. Поэтому расслабляться не стоит. И понимать о том, что – да, цену за продолжение войны будет платить Украина и украинцы», – подчеркнул Золотарев.
English version :: Читать на английском Киевский политтехнолог: Вояж Зеленского за кордон обернется новыми бомбами на наши головы
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: