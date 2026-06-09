«Украина Минску не интересна: Лукашенко нападёт на Прибалтику, тут-то НАТО и развалится» – беглый змагар-боевик

Елена Острякова.  
09.06.2026 21:57
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на публичные истерики киевского диктатора Владимира Зеленского, белорусская армия готовится воевать не с Украиной, а со странами Прибалтики.

Об этом основатель запрещенной в Белоруссии радикальной организации «Белый легион» Сергей Бульба заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на публичные истерики киевского диктатора Владимира Зеленского, белорусская армия готовится воевать не с...

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«Если белорусскую армию к чему-то и готовят, то ее разумней было бы использовать на балтийском направлении, чем против Украины. Кстати, эта идеология среди младшего офицерства приживается: про Гейропу, загнивающий Запад и прочее. А про то, что нужно воевать с Украиной – как-то совсем не приживается», – сказал Бульба.

Он врёт, что дроны в Литву запускают Россия и Белоруссия.

«Смотрите… Один дрон, который залетел в Литову, сколько проблем наделал. А если Россия запустит в ту сторону 20, что будет? Не дай Бог, если будет наступление на балтийском направлении. В моем понимании НАТО не применит пятый протокол, деградирует и развалится, что Путину и нужно», – сказал Бульба.

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English version :: Читать на английском «Украина Минску не интересна: Лукашенко нападёт на Прибалтику, тут-то НАТО и развалится» – беглый змагар-боевик

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