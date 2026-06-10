«Ситуация плачевная для ВСУ»: украинский полковник о Краматорско-Константиновском направлении

Игорь Шкапа.  
10.06.2026 16:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия перешла к решающему этапу по взятию под свой контроль города Константиновка (ДНР).

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандстской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия перешла к решающему этапу по взятию под свой контроль города Константиновка (ДНР)....

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«На Краматорско-Константиновском направлении ситуация достаточно плачевная для ВСУ. Противник, по сути, уже приступил к решающему этапу плана по сжатию Константиновского узла обороны», – сказал Машовец.

Он признает, что российским подразделениям «удалось прорваться в западную и центральную часть Константиновки».

«Судя по всему, 8-я армия и 3-й корпус фактически заканчивают выдавливание ВСУ из Константиновского района обороны», – резюмировал полковник.

По его мнению, ВСУ оставят Константиновку в течение месяца.

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English version :: Читать на английском «Ситуация плачевная для ВСУ»: украинский полковник о Краматорско-Константиновском направлении

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