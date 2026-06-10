Молдова начала собирать дроны для войны против России. Как это понимать
Майя Санду заявила о планах запустить в Молдове производство беспилотников и антидроновых систем. По ее словам, это необходимо для защиты воздушного пространства, куда прилетают обломки БПЛА из-за войны на Украине.
Инициатива вызвала полярную реакцию в обществе. Сторонники власти называют этот шаг защитой суверенитета. Оппозиция уверена, что привлечение технологий из стран ЕС и НАТО усилит риски втягивания Молдовы в региональный конфликт. Ситуацию комментирует эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Шорников, экс-замглавы МИД Приднестровья.
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Молдова собирается производить дроны с нуля. Реально ли развернуть это высокотехнологичное производство без своей инженерной базы? Если инвесторами станут компании из стран ЕС и НАТО, как Молдове сохранить нейтральный статус и не превратиться в официальную сторону конфликта?
С нуля поднять такое производство в Молдове сейчас невозможно, страна давно утратила промышленный потенциал, да и квалифицированные кадры разъехались. Речь, скорее всего, идет о сборке беспилотников из готовых комплектов. Что касается нейтрального статуса Молдовы, то при Санду он превратился в фикцию. Молдова – придаток НАТО, территорию которого блок использует по своему усмотрению, при этом у НАТО нет никаких обязательств ее защищать. Так что, если по такому производству прилетит очередной неопознанный дрон, это не спровоцирует столкновения НАТО с Россией, зато может быть использовано для полноценного втягивания Молдовы в украинский кризис.
В Европе и Британии наверняка найдутся «инвесторы», которые захотят вложиться в эскалацию украинского кризиса, во втягивание в конфликт новых стран без ущерба безопасности ЕС и НАТО.
России, понятно, крайне невыгодна интернационализация СВО. Но любой дрон, который залетит на территорию Молдовы, будет объявлен российским. Если молдавское руководство не хочет быть втянуто в конфликт, стоило бы уклоняться от подобных предложений со стороны инвесторов.
К сожалению, мы наблюдаем обратную картину. Молдова скоро вступит в предвыборный период, Санду и ее клика наверняка утратят власть. И, чтобы этого не допустить, они вполне могут решиться на военную эскалацию.
Может, проект все же задумывается как экспортный – например, с прицелом на рынок Украины?
Молдова в силу своего географического положения уже не первый год используется как логистический хаб для украинского фронта. Гораздо эффективнее собирать беспилотники в Молдове, а не в Польше или в Германии. Тут и рабочая сила дешевле, и до фронта ближе.
Другого назначения, кроме как для обслуживания нужд ВСУ, у такого производства в Молдове быть не может.
Кстати, производство дронов в Молдове – свершившийся факт. В районе Вадул-луй-Водэ уже были замечены испытания беспилотников. Сейчас, когда власти были пойманы за руку, они будут исправлять пробелы в законодательстве, которые помогут им вернуть ситуацию в рамки закона постфактум.
Тирасполь наверняка воспримет эту инициативу как угрозу. Какие риски несут планы Кишинева ?
Современная война – это, как показывает практика, война дронов. До недавнего времени благодаря присутствию российских миротворцев в регионе сохранялся военный паритет, что служило дополнительным фактором стабильности. Но если у Молдовы появится преимущество в виде ударных БПЛА, этот паритет будет нарушен. Нельзя исключать, что такое руководство, каким является режим Санду, постарается этим воспользоваться. Так что у Тирасполя есть все основания для тревоги.
Тем не менее, организовывать производство дронов ради предполагаемого военного давления на ПМР вряд ли целесообразно. Такое производство необходимо, прежде всего, для обеспечения нужд затяжного конфликта.
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