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Майя Санду заявила о планах запустить в Молдове производство беспилотников и антидроновых систем. По ее словам, это необходимо для защиты воздушного пространства, куда прилетают обломки БПЛА из-за войны на Украине.

Инициатива вызвала полярную реакцию в обществе. Сторонники власти называют этот шаг защитой суверенитета. Оппозиция уверена, что привлечение технологий из стран ЕС и НАТО усилит риски втягивания Молдовы в региональный конфликт. Ситуацию комментирует эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Шорников, экс-замглавы МИД Приднестровья.

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Молдова собирается производить дроны с нуля. Реально ли развернуть это высокотехнологичное производство без своей инженерной базы? Если инвесторами станут компании из стран ЕС и НАТО, как Молдове сохранить нейтральный статус и не превратиться в официальную сторону конфликта?

С нуля поднять такое производство в Молдове сейчас невозможно, страна давно утратила промышленный потенциал, да и квалифицированные кадры разъехались. Речь, скорее всего, идет о сборке беспилотников из готовых комплектов. Что касается нейтрального статуса Молдовы, то при Санду он превратился в фикцию. Молдова – придаток НАТО, территорию которого блок использует по своему усмотрению, при этом у НАТО нет никаких обязательств ее защищать. Так что, если по такому производству прилетит очередной неопознанный дрон, это не спровоцирует столкновения НАТО с Россией, зато может быть использовано для полноценного втягивания Молдовы в украинский кризис. В Европе и Британии наверняка найдутся «инвесторы», которые захотят вложиться в эскалацию украинского кризиса, во втягивание в конфликт новых стран без ущерба безопасности ЕС и НАТО. России, понятно, крайне невыгодна интернационализация СВО. Но любой дрон, который залетит на территорию Молдовы, будет объявлен российским. Если молдавское руководство не хочет быть втянуто в конфликт, стоило бы уклоняться от подобных предложений со стороны инвесторов. К сожалению, мы наблюдаем обратную картину. Молдова скоро вступит в предвыборный период, Санду и ее клика наверняка утратят власть. И, чтобы этого не допустить, они вполне могут решиться на военную эскалацию.

Может, проект все же задумывается как экспортный – например, с прицелом на рынок Украины?

Молдова в силу своего географического положения уже не первый год используется как логистический хаб для украинского фронта. Гораздо эффективнее собирать беспилотники в Молдове, а не в Польше или в Германии. Тут и рабочая сила дешевле, и до фронта ближе. Другого назначения, кроме как для обслуживания нужд ВСУ, у такого производства в Молдове быть не может. Кстати, производство дронов в Молдове – свершившийся факт. В районе Вадул-луй-Водэ уже были замечены испытания беспилотников. Сейчас, когда власти были пойманы за руку, они будут исправлять пробелы в законодательстве, которые помогут им вернуть ситуацию в рамки закона постфактум.

Тирасполь наверняка воспримет эту инициативу как угрозу. Какие риски несут планы Кишинева ?